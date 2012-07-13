Оптимизировать работу интернет-магазина на Vamshop

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен2 заявки135 просмотров

Ситуация следующая, есть магазин на Vamshop, около 5000 посетителей в сутки, ежесекундно на сайте находится около 30 пользователей. в посление 1.5 месяца на сайте жуткие тормоза которые вызваны запросам к sql, движок находится на VDS серваке CPU 1024Mhz, 1024Mb memory, 53000Mb disk по отчетам видно что 100% нагрузку на сервак дает нагрузку БД, сама база весит 100 мегабайт. Спасаемся только тем, что в движке включаем кешерирование запросов к БД, но это не выход. Короче нужно решить проблемы с тормозами, оплата только за результат, если результат будет выше ожидаемого + скорость решение проблемы, оплачу 50$ сверху. Так же не плохо было оптимизивароть Html страницы, там куча не нужных стилей и прочего мусора.

HTMLSQL
13 лет назад
spb1982
Ринат 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$150
1 день
Просто шаман, сделал все чтобы наш магазин на vamshop заработал максимально быстро!!! РЕКОМЕНДУЮ
Приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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