Оптимизировать работу интернет-магазина на Vamshop

Ситуация следующая, есть магазин на Vamshop, около 5000 посетителей в сутки, ежесекундно на сайте находится около 30 пользователей. в посление 1.5 месяца на сайте жуткие тормоза которые вызваны запросам к sql, движок находится на VDS серваке CPU 1024Mhz, 1024Mb memory, 53000Mb disk по отчетам видно что 100% нагрузку на сервак дает нагрузку БД, сама база весит 100 мегабайт. Спасаемся только тем, что в движке включаем кешерирование запросов к БД, но это не выход. Короче нужно решить проблемы с тормозами, оплата только за результат, если результат будет выше ожидаемого + скорость решение проблемы, оплачу 50$ сверху. Так же не плохо было оптимизивароть Html страницы, там куча не нужных стилей и прочего мусора.