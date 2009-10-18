Восстановить пароль и работоспособность сайта

$10
ПрочееЗакрыт2 заявки106 просмотров
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Требуется через cpanel восстановить административный пароль к сайту на joomla и вернуть его в работоспособный вид.

После сброса пароля суперадминистратора, сайт почему-то вообще отключился.

сайт mousek.ru

14 лет назад
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
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