Копирайтер для написания продающих писем в теме саморазвития

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт13 заявок451 просмотр

Ищу девушку 25-35 лет для написания продающих текстов под женщин, которые работают на себя

Основная задача: написание продающих писем под женщин

Навыки

  • Умение продавать через боли (негатив)
  • Умение продавать через желания на мотивацию (позитив)
  • Умение писать логические письма, которые убедят логиков купить
  • Умение писать истории, которые будут мотивировать покупать
  • Умение продавать срочность, чтобы человек действовал уже здесь и сейчас
Нужно будет много писем для продажи медитаций.

Интересы

✓ Психология, саморазвитие, личностный рост

✓ Медитации

Образ целевого клиента под которого пишем письма предоставлю.

Продавать нужно этот тренинг

https://www.andreevalexandr.com/salesmind/

4 года назад
andreevalexandr
37 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Яра
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Элина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Индира
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
64 отзыва(-1)
4 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
4 отзыва
4 года назад
Анастасия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
49 отзывов
4 года назад