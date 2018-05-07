Написать текст на лендинг. Тема: "Обучающий курс: брови + ресницы"

Продающие текстыЗакрыт10 заявок313 просмотров
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Написать продающий текст для лендинга. Тема: "Курс обучения по архитектуре бровей и ламинирование ресниц"

Текст должен содержать утп, преимущества (есть наработки), призывы к действию, программа обучения (предоставим) и еще преимущества.

Текст должен быть уникальным. Ваши продающие фишки и инициатива приветствуется!

Интересует ваш опыт, цена и срок.

6 лет назад
KonkovPRO
Виталий 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Nainglia
Ольга 
46 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$51
5 дней