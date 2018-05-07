Необходимо поправить (добавить некоторые условия, сделать более читабельным) конкурсный текст, сделать его «продающимся». Конкурс проводится в группе ВК.
Написать текст на лендинг. Тема: "Обучающий курс: брови + ресницы"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать продающий текст для лендинга. Тема: "Курс обучения по архитектуре бровей и ламинирование ресниц"
Текст должен содержать утп, преимущества (есть наработки), призывы к действию, программа обучения (предоставим) и еще преимущества.
Текст должен быть уникальным. Ваши продающие фишки и инициатива приветствуется!
Интересует ваш опыт, цена и срок.
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