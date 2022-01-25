Написать текст продающий франшизу вейп шопа

Ищу человека который писал или который сможет написать скрипт продаж для телефонного разговора «Пригон Автомобилей из Америки»
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день Александр, я сейчас делаю рекламную анимацию для местного вейп шопа, они запускают франшизу, я уже допросил заказчика максимально, и готов предоставить всю информацию, нужно составить мощный продающий текст который будет говорить главный персонаж анимации.
вот я тут накидал очень вкратце, более подробно расскажу в личку если договоримся по цене.
План:
Начало, краткая исторя развития в 1 предложение (можно еще подумать)
Середина:
плюсы данного вида бизнеса рассказать о том что это без проигрышный вариант, о сверхприбыли персонаж рассказывает перемещаясь между
локациями.
Рассказать какую мощную поддержку окажет RelaxVape будущему франчайзи
И каких заморочек он лишится (Бухгалтерия, Финансовый отдел, отдел маркетинга) все готово
Ему надо только поднять свою жопу и начать действовать.
Конец, Мощный Оригинальны call to action: Подробности по ссылке в описании.
С ориентируйте пожалуйста по ценам и по времени.
P.S. чуть позже я буду снимать им рекламу в формате "Говорящая голова" и там тоже нужна будет ваша помощь
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