Написати продажні текста для сайту

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Закрыт25 заявок713 просмотров

Шукаю копирайтера на сайт http://volini.an21.space/, де  потрібно прописаті продажні текста

3 года назад
kozhanoff
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
день назад
3 отзыва
3 года назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Тетяна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Даша
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
3 года назад
Валерія
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександра
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Надія
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
14 часов назад
49 отзывов
3 года назад
Миша
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
12 часов назад
246 отзывов
3 года назад
#1
Продающие тексты
Кристина
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аліна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юрій
 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 отзывов
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
13 часов назад
529 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Продающие тексты
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
3 года назад
Виталий
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Валерія
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Єгор
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
18 дней назад
4 отзыва
3 года назад
Ольга
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
16 часов назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-5
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