Нужен текст к видеоролику, цель которого - перевести людей в телеграм

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт2 заявки312 просмотров

Основная задача - с видеоролика перевести людей в канал с товарами из Китая. Длительность ролика 1 минута. Текст не должен быть сходу похож на рекламный, а всё должно выглядеть как личный опыт или совет людям. В идеале вначале должна быть фраза, благодаря которой люди заинтересуются и не захотят перелистнуть видео. После плавно раскрывать тему и рассказать о том, что есть такой канал. Желательно придумать какие-то преимущества, отличающие от конкурентов. В прошлой рекламной компании позиционировали себя, как канал, продающий товары по заводским ценам, от продавцов, которые хотят набрать хорошие отзывы и оценки.

Текст на видео будет читать мужчина 30-35 лет.

4 года назад
guest_16251581622755
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Заявки фрилансеров

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