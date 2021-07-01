Основная задача - с видеоролика перевести людей в канал с товарами из Китая. Длительность ролика 1 минута. Текст не должен быть сходу похож на рекламный, а всё должно выглядеть как личный опыт или совет людям. В идеале вначале должна быть фраза, благодаря которой люди заинтересуются и не захотят перелистнуть видео. После плавно раскрывать тему и рассказать о том, что есть такой канал. Желательно придумать какие-то преимущества, отличающие от конкурентов. В прошлой рекламной компании позиционировали себя, как канал, продающий товары по заводским ценам, от продавцов, которые хотят набрать хорошие отзывы и оценки.

Текст на видео будет читать мужчина 30-35 лет.