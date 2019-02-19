Нужен толковый и опытный копирайтер

придумать интересный концепт прелендинга к существующему проекту и написать текст с пометками для дизайна. тема: заработок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Составить текст для объявления об услугах выездной химчистки.
Указать наши преимущества (оперативный выезд, низкие цены, при большом объеме работ скидка, использование ТОЛЬКО качественной химии, описание используемой техники), прайс.
Всю информацию предоставим отдельно исполнителю.
Цена договорная.
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