Нужна серия прогревающих писем в автоворонку

Для компании по продаже и монтажу септиков нужен продающий контент для автоворонки: презентация/лидмагнит + серия писем прогрева и закрытия на сделку (4-5 шт).

От кандидатов хотелось бы увидеть примеры реализованных работ подобного плана. Желательно не из области инфобизнеса успешного успеха, а продающие тексты на реальные товары или услуги.

Так чтоб с погружением в тему, с изучением разных источников и так, чтобы повышался уровень доверия, экспертности и хотелось купить:-)

Кидайте примеры работ и расценки, плиз.

Буду рад плодотворно посотрудничать с уверенным профи.

P.S. Если Вам не знакома употреблённая мною выше терминология, значит, это задание точно не для Вас:-)