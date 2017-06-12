Нужна серия прогревающих писем в автоворонку

Нужно сделать кп для веб студии, которое будет отправляться на почту потенциальным клиентам. Креативно, закрывающее на сделку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для компании по продаже и монтажу септиков нужен продающий контент для автоворонки: презентация/лидмагнит + серия писем прогрева и закрытия на сделку (4-5 шт).
От кандидатов хотелось бы увидеть примеры реализованных работ подобного плана. Желательно не из области инфобизнеса успешного успеха, а продающие тексты на реальные товары или услуги.
Так чтоб с погружением в тему, с изучением разных источников и так, чтобы повышался уровень доверия, экспертности и хотелось купить:-)
Кидайте примеры работ и расценки, плиз.
Буду рад плодотворно посотрудничать с уверенным профи.
P.S. Если Вам не знакома употреблённая мною выше терминология, значит, это задание точно не для Вас:-)
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