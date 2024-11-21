Требуется написать продающий текст для рекламного ролика, который будет посвящен ценам и продуктам в магазине. Текст должен быть привлекательным и убедительным, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей.
Оффер комплекта Инвертор + батарея
Создать продающее предложение для комплекта резервного электропитания в составе Гибридный солнечный инвертор OEM OT-HSI 5500P-2 5,5 кВт + Аккумуляторная батарея Cerrnss Lifepo4 Rack Battery - LFP48100P
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2Продающие тексты32 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется написать 5 продающих текстов для нового спортивного приложения, которое будет рекламироваться в Яндекс Директ. Учитывайте особенности рекламной сети и направляйте текст на привлечение целевой аудитории. Ожидается креативный и эффективный подход к написанию.Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Требуется создать 5 продающих текстов для нового спортивного приложения, которое будет рекламироваться в Яндекс Директ. Тексты должны учитывать специфику рекламной сети и привлекать целевую аудиторию. Ожидается проработка уникальных предложений и акцент на преимуществах приложения.Продающие тексты34 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Наша команда ищет опытного копирайтера для создания продающих текстов на русском и английском языках. Задачи включают написание лендингов, объявлений для таргета и квизов. Рассматриваем профессионалов с хорошим знанием маркетинга и воронки продаж. Работа удаленная, возможна оплата по проекту или по часовой ставке.Продающие тексты2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $10
Необходимо разработать продающий текст для коммерческого предложения, состоящий из 8-10 абзацев. Основная цель — подчеркнуть преимущества выбора нашей строительной компании в качестве подрядчика для студии дизайна.Продающие тексты2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $10
Необходимо оставить отзыв на товар, используя продающие тексты. Подробности и инструкции будут предоставлены исполнителю для выполнения задания. Ожидается качественный и информативный отзыв.Продающие тексты78 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $1
Требуется подготовить 1000 различных фраз для чат ботов на платформе Twitch. Фразы должны быть разнообразными, отражать тематику онлайн-казино и создавать иллюзию живого общения. Текст должен быть написан от имени мужчин и женщин в возрасте 20-50 лет, чтобы поддерживать активность в чате и реагировать на события во время стрима.Продающие тексты11 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходимы интересные и уникальные продающие тексты для страниц новых категорий интернет-магазина, включая урны для праха животных, памятники и декор. Тексты должны быть содержательными, грамотными и способствовать улучшению видимости в поисковых системах и конверсии. Описание также нужно для общих категорий товаров. Языки: русский и украинский.Продающие тексты9 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо написать и оформить 30 писем для рассылки. Темы предоставляются, тексты можно создавать с помощью GPT. Дизайн следует реализовать в любом удобном конструкторе, например, emailmaker.ru или Stripo, с итоговым результатом в текстовом и HTML форматах. Укажите цену, сроки выполнения и опыт работы.Продающие тексты6 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $15
Необходимо разработать авто воронку продаж, которая будет эффективно прогревать клиентов в нише бьюти. Задача включает создание продающих текстов для привлечения владельцев бизнесов, таких как салоны красоты, спа и косметология. Важно создать контент, который мотивирует обращение за услугами маркетолога.Продающие тексты7 заявокЗакрыт6 месяцев назад