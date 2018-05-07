Поправить конкурсный текст, сделать его «продающимся»

$5
Продающие текстыЗакрыт11 заявок211 просмотров
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Необходимо поправить (добавить некоторые условия, сделать более читабельным) конкурсный текст, сделать его «продающимся». Конкурс проводится в группе ВК.

6 лет назад
truwer
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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