Уважаемые копирайтеры! Задача. Наполнение готового сайта контентом. Необходимо создать: 1.69 статей для наполнения сайта 2.286 статьи для наполнения карточек товара или больше. Форма вопрос - ответ. ...
Продающие СЕО тексты для и-магазина подарков
Есть 13 групп ключей, нужно написать 13 статей (3-5 тыс. символов). Статьи для магазина футболок на 23 февраля 23-f.ru . Текст должен быть о том как хорошо коллегам по работе на 23 февраля подарить футболки с нашего сайта с примерами и со ссылками на товары магазина. Тексты оптимизировать по указанным ключам.
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