Продающий текст для конвертов на выписку

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Закрытнет заявок157 просмотров

Здравствуйте. Нужен продающий текст для рекламы. Не более 500 символов. Можно сделать два-три текста примерно по 500 символов. 

Ориентация на будущих мам, потерявшихся в обилии предложений. Желательно добавить юмора, не хочется шаблонного продающего текста, хочется оригинального и цепляющего.

5 лет назад
guest_1592376716095
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров