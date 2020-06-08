Необходимо написать продающую статью на строительную тематику.
Продающий текст для конвертов на выписку
Здравствуйте. Нужен продающий текст для рекламы. Не более 500 символов. Можно сделать два-три текста примерно по 500 символов.
Ориентация на будущих мам, потерявшихся в обилии предложений. Желательно добавить юмора, не хочется шаблонного продающего текста, хочется оригинального и цепляющего.
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