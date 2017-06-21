Сделать инструкцию пользователя на домофоны.Ростов-на-Дону или область

Необходимо написать инструкцию пользователя для домофонов нашей торговой марки.

Мы выдадим оборудование, для которого нужно будет подробно и простым языком описать алгоритм подключения, настройки и эксплуатации домофона. Причем, со скриншотами экрана.

Все оформить в документ pdf.

В итоге должно получиться что-то на подобие этого http://192.168.0.120/redmine/issues/1778.Можно без спецификации и с бОльшим количеством цветных картинок экрана

Обязательные требования! Так как нужно будут забрать наше оборудование, кандидат должен быть из Ростова-на-Дону или области