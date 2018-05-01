Статья о положении работника в современнном мире экономики.

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 Проблемы среднестатистического работника; рынок труда, политика, психология... 

6 лет назад
guest_15251988841496
6 лет в сервисе
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6 лет назад