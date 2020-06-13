Ищем интервьюера, разбирающегося в сфере рекламного агентского рынка (было бы отлично наличие опыта в сфере) для взятия интервью для нашего медиа. Все подробности при дальнейшем обсуждении. Только фриланс
Текст для сотрудников компании
Текст должен убедить сотрудников, почему заявленное рабочее время надо именно работать. Еще раз подчеркнуть, что мы не случайно создали комфортные условия.
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