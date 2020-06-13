Текст для сотрудников компании

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Завершен1 заявка160 просмотров

Текст должен убедить сотрудников, почему заявленное рабочее время надо именно работать. Еще раз подчеркнуть, что мы не случайно создали комфортные условия.

5 лет назад
tincap
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
5 лет назад
$50
1 день
Отличная работа. Быстро и качественно =)
Спасибо за проект. Буду рад продолжить сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
5 лет назад
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