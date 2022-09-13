Требуется написать информативный и продающий текст для карточки товара куклы для девочек. Описание должно включать выгоды для покупателя, преимущества товара и краткую информацию о производителе. Объем текста — до 1000 символов. Уникальность не менее 70%. Избегайте стоп-слов и ошибок.