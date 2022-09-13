Требуется женщина-исполнитель для записи эмоционального видео-отзыва о проекте. Отзыв должен быть восторженным и содержать один из предложенных текстов. Идеальный исполнитель должен обладать хорошими ораторскими способностями и умением передать эмоции. Ожидается качественная запись, которая привлечет внимание к проекту.
Залишити відгук на англ мові
Необхідно написати та залишити відгук (до 200 символів) на англійській мові про клініку, що займається лікуванням безпліддя.
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