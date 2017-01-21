Аккаунт яндекс директ без НДС.

Необходимо сделать 100 холодных звонков с целью оформления заявки. Предложение для клиента бесплатное, так что конверсия высокая Звонки физическим лицам. База, связь, скрипты предоставляются. Оплата по договоренности. Желательно писать сразу ...
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