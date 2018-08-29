Анкетирование целевой аудитории (г. Киев)

Проведение анкетирования целевой аудитории в г. Киеве:

- женщины от 36 до 52 лет, на себе испытавшие/или до сих пор не имеющие возможности вылечить диагноз "бесплодие", имеющие детей благодаря ЭКО, или не имеющие детей в силу невозможности лечения бесплодия методом ЭКО,

- раличное образование, семейное положение, социальный статус и материальное положение,

- объем целевой аудитории - 3,000 чел.,

- сроки проведения исследования - 1 месяц (Октябрь, 2018 г.).