База e-mail рассылки кафе/рестораны + Рассылка

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Закрыт9 заявок551 просмотр

Нужно:

1.      База e-mail адресов Кафе/Рестораны (Киев / Украина)

2.      Сделать рассылку предложений о сотрудничестве

 

Оплата: сдельная / по договоренности

Формат сотрудничества: удаленка

 

Наши ожидания : 

·        быстрота, добросовестность

·        управляемость (c Вами легко коммуницировать - Вы в on-line)

 

Мы платим за результат. Платим всегда

 

Контакты:

Роман

5 лет назад
Xcard555
Роман 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Елена
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Магда
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Назарий
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад

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