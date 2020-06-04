Первый основной тип клиентов (занимаемся натяжными потолками) откуда мы получаем заказы, это теплые клиенты которые обрабатывают наши промоутеры у строительных гимермаркетов. Промоутер у выходящего из магазина человека берет номер телефона, далее наш менеджер из офиса ...
База e-mail рассылки кафе/рестораны + Рассылка
Нужно:
1. База e-mail адресов Кафе/Рестораны (Киев / Украина)
2. Сделать рассылку предложений о сотрудничестве
Оплата: сдельная / по договоренности
Формат сотрудничества: удаленка
Наши ожидания :
· быстрота, добросовестность
· управляемость (c Вами легко коммуницировать - Вы в on-line)
Мы платим за результат. Платим всегда
Контакты:
Роман
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $45Продажи и лиды3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Ищем телемаркетолога для обзвона холодной базы. Нам нужно получить всего 300 лидов. Срок выполнения заказа 1 месяц. Мы работаем в сфере ИТ. В b2b сегменте. Требуется обзванивать компании-заказчиков и ...Продажи и лиды4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Прозвонить лидов с сайта. Оплата 50 руб за подтвержденный звонок, 30 за слитый. Пишите.Продажи и лиды11 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача: ищу человека, который специализируется в выстраивании автоворонок. Задача - прописать автоворонку для продажи подписки на платформу с онлайн курсами на различные тематики (питание, спорт, управление проектами, маркетинг, фотографии и тд). Платформа ориентирована на Европу, сша. Главный оффер ...Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Единожды нужен таможенный агент, который разбирается в финансовых и таможенных операциях внутри стран Евросоюза.Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Наша компания занимается оптовыми поставками цветочной продукции из Эквадора, Голландии, Кении. Есть два варианта сотрудничества с клиентами. 1. Продажа товара, который находится в наличии. 2. Продажа товара по пред заказу. Доставка ...Продажи и лиды3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $20
ЗАДАЧА: Сбор/Парсинг базы контактов на Linkedin. Необходимо 150 контактов. Собрать список аккаунтов на Linkedin следующих должностей: - должности, содержащие слова "HR", "human resources" - должности, содержащие "corporate communications" ...Продажи и лиды3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть готовая база клиентов, нужно обзвонить 100 человек и по готовому скрипту предложить, чтобы их ребенок участвовал в онлайн-интенсиве по программированию и английскому языку. Каждый звонок не более 2 минут.Продажи и лиды16 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо найти 20 клиентов до 10 июня на летний онлайн интенсив по программированию и английскому языку.Продажи и лидынет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен специалист по донастройки Битрикс 24. Просьбы компаниям и посредникам не беспокоить. Мне нужес специалист непосредственно. С большим опытом работы. Общатся буду только с тем кто будит выполнять работы. Необходимо настроить бизнес процессы, ...Продажи и лиды1 заявкаЗакрыт5 лет назад