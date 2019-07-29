Нужно найти покупателя на биржу криптовалют. Ссылку на биржу скину в личку!
Человек для рассылки писем
Нужны помощники для рассылки писем на электронную почту. Нужно выслать 1000 писем.
Несложная инструкция в Ворде, вышлю для ознакомления выбранному исполнителю.
Оплата сдельная -1 рубль за письмо, все зависит от ваших возможностей, если справитесь хорошо, то возьму на постоянную работу.
Выбранный исполнитель
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