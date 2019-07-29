Человек для рассылки писем

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт28 заявок426 просмотров

Нужны помощники для рассылки писем на электронную почту. Нужно выслать 1000 писем.

Несложная инструкция в Ворде, вышлю для ознакомления выбранному исполнителю.

Оплата сдельная -1 рубль за письмо, все зависит от ваших возможностей, если справитесь хорошо, то возьму на постоянную работу.

6 лет назад
ladalita
41 год
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

awful_silver
Богдан 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Все отлично, спасибо.
Оплатила

Заявки фрилансеров

awful_silver
Богдан 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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