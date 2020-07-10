Двухсторонняя синхронизация битрикс24 и пром

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт1 заявка378 просмотров

Всем здравствуйте.

Настраиваем пром с битриксом24, установили все необходимые приложения для синхронизация заказов и их статусов - чтобы можно было обрабатывать заказы на пром и их статусы перемещались в битрикс24 и наоборот из битрикса в пром.

Но что то оно не совсем корректно работает.

Кто поможет с решением данной задачи?

5 лет назад
ys240995
Юрий 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Генерация лидов в IT-компанию

    $1000

    Ищем продажника для генерации заказов в IT-компанию. Заказы могут быть как из СНГ, так из Европы и США (страны обсуждаются).Оплата обсуждается:- В найм обсуждается после собеседования- За % от 28 000 до 70 000 рублей ...

    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Полевое исследование питомников и садовых центров Московской области

    Необходимо провести полевое исследование питомников и садовых центров Московской области. Трассы: 1. Север – Дмитровское шоссе. 2. Северо-Запад – Новорижское шоссе (возможно, еще Ленинградское шоссе). 3. Запад – Минское ...

    Продажи и лидынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Получение лидов

    Работаем в сфере ИТ аутсорсинга. ИТ аутсорсинг - это частичная или полная передача работ по системному администрированию и поддержке ИТ-инфраструктуры. Необходимо: 1. По определенному алгоритму (есть небольшое видео) найти контакты из открытых источников. ...

    Продажи и лиды4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продать от 72 рекламных мест на 3 пилларсах

    $1022

    За 1 - 1,5 недели привести минимум 72 рекламодателя для размещения их рекламы на пилларсах в проходимых местах Новосибирска. Можно заработать от 15000 р. до 691200 р., в среднем 72000 р. Все материалы, скрипты, расчет ...

    Продажи и лиды2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка CRM и составление скриптов продаж для онлайн школы

    Для запуска онлайн школы английского языка (6 июля) необходим специалист, который поможет настроить AmoCRM и составить скрипты для продаж 5 курсов. Желателен опыт в копирайтинге и продажах.

    AmoCRM
    Продажи и лиды4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обзвонить теплых ЛИДов с целью продать наши товары и услуги

    Нужна девушка с приятным голосом и опытом в телефонных продажах. Оплатаставка - за время, проведенное в разговорах (предложите свой тариф)бонус - от продаж (предложу я) Что нужно делатьзвонить теплым клиентам по оставленным заявкам ...

    Продажи и лиды5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Найти солидных представителей сельского хозяйства

    Нужен человек, который имел (или имеет) опыт работы с крупными представителями сельского хозяйства. В первую очередь - животноводами. Вы должны также быть в состоянии договориться с ними о встрече. Предмет работы очень специфичен, потому ...

    Продажи и лиды2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обзвонить базу из 700 контактов

    Нужно обзвонить 700 российский номеров телефонов, с целью выслать коммерческое предложение.  Телефонию предоставим. Скрипт дадим. Нужен человек с опытом холодных звонков.

    Продажи и лиды18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать блок-схему бизнес-процесса

    Есть небольшой бизнес процесс по сдаче инвентаря в прокат, нужно разработать блок-схему алгоритм по которой будет вести заказ клиента наш менеджер, в определённых точках этого процесса будет происходить коммуникация с клиентом с заранее подготовленными вопросами ...

    Продажи и лиды4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Телемаркетинг/обдзвін потенційних клієнтів

    Обдзвін потенційних клієнтів по готовій базі номерів. Потрібно пропонувати послуги по створенню сайтів. Оплата 1000 грн. за кожен проданий сайт. Проданий сайт вважається після здійснення оплати покупцем. Готові до діалогу та обговорення деталей співпраці та ...

    Продажи и лиды3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад