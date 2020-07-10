Ищем продажника для генерации заказов в IT-компанию. Заказы могут быть как из СНГ, так из Европы и США (страны обсуждаются).Оплата обсуждается:- В найм обсуждается после собеседования- За % от 28 000 до 70 000 рублей ...
Двухсторонняя синхронизация битрикс24 и пром
Всем здравствуйте.
Настраиваем пром с битриксом24, установили все необходимые приложения для синхронизация заказов и их статусов - чтобы можно было обрабатывать заказы на пром и их статусы перемещались в битрикс24 и наоборот из битрикса в пром.
Но что то оно не совсем корректно работает.
Кто поможет с решением данной задачи?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Продажи и лиды1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо провести полевое исследование питомников и садовых центров Московской области. Трассы: 1. Север – Дмитровское шоссе. 2. Северо-Запад – Новорижское шоссе (возможно, еще Ленинградское шоссе). 3. Запад – Минское ...Продажи и лидынет заявокЗакрыт5 лет назад
Работаем в сфере ИТ аутсорсинга. ИТ аутсорсинг - это частичная или полная передача работ по системному администрированию и поддержке ИТ-инфраструктуры. Необходимо: 1. По определенному алгоритму (есть небольшое видео) найти контакты из открытых источников. ...Закрыт5 лет назад
- $1022
За 1 - 1,5 недели привести минимум 72 рекламодателя для размещения их рекламы на пилларсах в проходимых местах Новосибирска. Можно заработать от 15000 р. до 691200 р., в среднем 72000 р. Все материалы, скрипты, расчет ...Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для запуска онлайн школы английского языка (6 июля) необходим специалист, который поможет настроить AmoCRM и составить скрипты для продаж 5 курсов. Желателен опыт в копирайтинге и продажах.Закрыт5 лет назад
Нужна девушка с приятным голосом и опытом в телефонных продажах. Оплатаставка - за время, проведенное в разговорах (предложите свой тариф)бонус - от продаж (предложу я) Что нужно делатьзвонить теплым клиентам по оставленным заявкам ...Продажи и лиды5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен человек, который имел (или имеет) опыт работы с крупными представителями сельского хозяйства. В первую очередь - животноводами. Вы должны также быть в состоянии договориться с ними о встрече. Предмет работы очень специфичен, потому ...Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно обзвонить 700 российский номеров телефонов, с целью выслать коммерческое предложение. Телефонию предоставим. Скрипт дадим. Нужен человек с опытом холодных звонков.Продажи и лиды18 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть небольшой бизнес процесс по сдаче инвентаря в прокат, нужно разработать блок-схему алгоритм по которой будет вести заказ клиента наш менеджер, в определённых точках этого процесса будет происходить коммуникация с клиентом с заранее подготовленными вопросами ...Закрыт5 лет назад
Обдзвін потенційних клієнтів по готовій базі номерів. Потрібно пропонувати послуги по створенню сайтів. Оплата 1000 грн. за кожен проданий сайт. Проданий сайт вважається після здійснення оплати покупцем. Готові до діалогу та обговорення деталей співпраці та ...Продажи и лиды3 заявкиЗакрыт5 лет назад