Двухсторонняя синхронизация битрикс24 и пром

Всем здравствуйте.

Настраиваем пром с битриксом24, установили все необходимые приложения для синхронизация заказов и их статусов - чтобы можно было обрабатывать заказы на пром и их статусы перемещались в битрикс24 и наоборот из битрикса в пром.

Но что то оно не совсем корректно работает.

Кто поможет с решением данной задачи?