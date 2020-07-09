Генерация лидов в IT-компанию

Ищем продажника для генерации заказов в IT-компанию. Заказы могут быть как из СНГ, так из Европы и США (страны обсуждаются).Оплата обсуждается:- В найм обсуждается после собеседования- За % от 28 000 до 70 000 рублей со сделкиМы занимаемся разработкой Web и Mob приложений для банков, fintech-проектов, казино, различных агрегаторов и многих стартапов.Нам интересна по приоритетам:1. Сначала проекты полного цикла: разработка требований, дизайн, разработка, доставка2. Проекты по разработке3. Аутсорс разработчиковСтек приложил в файле.