Генерация обращений (звонок в офис и заявка на замер) в г. Екатеринбур

Добрый день, друзья!

Необходима генерация обращений (звонок в офис и заявка на замер) в г. Екатеринбурге. Расчетное количество обращений 20 - 30 в день!

Мы покупаем у Вас готовые лиды на ежедневной основе и с перспективой работы на несколько лет вперед. Для нас важно долгосрочное сотрудничество с возможностью трансляции положительного результата еще на 5 городов России в будущем.

Коллеги, обязательные требования:

1) Оплата только за лид: звонок в офис либо заявка на замер, желательно до 400 руб.

2) Вы самостоятельно создаете сайты, один, два или сколько посчитаете нужным. Содержанием и продвижением этих сайтов также занимаетесь сами.

3) Мы предоставляем тел. номер на который поступают звонки и почту для заявок на замеры.