Генерация обращений (звонок в офис и заявка на замер) в г. Екатеринбур

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Закрыт2 заявки141 просмотр

Добрый день, друзья!

Необходима генерация обращений (звонок в офис и заявка на замер) в г. Екатеринбурге. Расчетное количество обращений 20 - 30 в день!

Мы покупаем у Вас готовые лиды на ежедневной основе и с перспективой работы на несколько лет вперед. Для нас важно долгосрочное сотрудничество с возможностью трансляции положительного результата еще на 5 городов России в будущем.

Коллеги, обязательные требования:

1) Оплата только за лид: звонок в офис либо заявка на замер, желательно до 400 руб.

2) Вы самостоятельно создаете сайты, один, два или сколько посчитаете нужным. Содержанием и продвижением этих сайтов также занимаетесь сами.

3) Мы предоставляем тел. номер на который поступают звонки и почту для заявок на замеры.

8 лет назад
total6699
Дмитрий 
44 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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