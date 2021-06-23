Ищем таргетолога с опытом в маркетинге и раскрутке блогов в Инстаграм. Основные задачи: помощь в создании креативов и запуск таргета для подписок на блог. Важно базовое понимание ниши, соблюдение дедлайнов и наличие кейсов. График работы свободный, оплата своевременная. Прикрепляйте портфолио и желаемую оплату.