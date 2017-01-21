Нужен сотрудник для приема заказов на интернет-площадке Примерно 2-3ч в день, на время отпуска в течение 2х недель. Начать нужно с понедельника, 23.01.17г. Фиксированная оплата Пол не важен, подойдет и девушка и ...
Холодные звонки
Необходимо сделать 100 холодных звонков с целью оформления заявки.
Предложение для клиента бесплатное, так что конверсия высокая
Звонки физическим лицам.
База, связь, скрипты предоставляются.
Оплата по договоренности.
Желательно писать сразу по контактам
Заявки фрилансеров
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