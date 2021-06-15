Добрый день, нам поступило очень много заявок в Whatsapp и Telegram от клиентов, всем им необходимо ответить согласно заготовленному шаблону(предоставим), так же клиенты могут задавать дополнительные вопросы, нужно отвечать согласно предоставленной инструкции, прошу откликаться людей ...
Холодный обзвон 200 украинских номеров "под ключ"
Глобальная цель - оценить заинтересованность потенциальных клиентов в продукте.Есть 200 номеров и примерный скрипт звонкаОт вас записи всех звонков + список номеров с пометкой - заинтересованный / не заинтересованный / нет ответа
Заявки фрилансеров
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