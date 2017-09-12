Холодный обзвон.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт8 заявок206 просмотров

Необхдимо обзвонить базу контактов на 270 минут. Все предоставляю. CRM – систему, SIP-телефонию. 

8 лет назад
muravey8888
Андрей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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