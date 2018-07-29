Холодный прозвон базы, 100 звонков

Телефония bitrix24, скрипт даем.Звоним по нашей базе людям и общаемся с ними, продажа сайтов и продвижения.Оплата за разговор.Обзвонить:100 клиентов Количество контактов:база большая.Регион: Любой, Звонить сейчас, Задача обзвона: закрыть на продажу, Разговоры будут слушаться и коректироваться по ходу дела. Нужен человек с опытом(обязательно)желательно девушка.В отклик сразу присылайте :Я работала там, там звонила туда, туда.