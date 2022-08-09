Необходим курс Олега Торбосова на тему написания регламентов, передачи опыта сотрудникам и накопления знаний в компании. Ищем информацию о доступных курсах.
Холодный прозвон (не продажи)
Ищем человека для холодного прозвона (не продажи). Предоставим базу и скрипт - опросник.
Оплата: 200р за 1 звонок в котором будут даны 2 утвердительных ответа на указанные в скрипте вопросы.
Обзвон будет осуществляться через телефонию платформы Битрикс 24 - учетная запись предоставляется.
Заявки фрилансеров
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