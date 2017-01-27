Комплексный e-mail маркетинг для интернет-магазина теплиц

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Закрыт3 заявки158 просмотров

Необходим комплексный e-mail маркетинг для интернет-магазина теплиц, уже есть своя база подписчиков, наработанная годами, также настроены формы сбора подписчиков. Кандидатам портфолио и подтвержденный опыт в этой области, используемое ПО, результаты работы.

8 лет назад
mkfilter
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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