Консультация по многоканальному номеру и облачной телефонии

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  2. Продажи и лиды
Закрыт1 заявка197 просмотров

Нужно помочь настроить многоканальный номер с голосовым приветствием и меню, также помочь разобраться в настройке облачной телефонии.

3 года назад
yamax1840
Максим 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Диана
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

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