Нужен специалист для продвижения сервиса спортивных трансляций в Европе. Задача заключается в поиске клиентов для подписки на трансляции через телеграм-канал. Предоставляется 20% вознаграждение от платежей клиента на протяжении всего срока его подписки. Знание английского обязательно. Работа включает привлечение клиентов и их поддержку.