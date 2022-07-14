Маркентиговое исследование (анализ рынка)

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт3 заявки200 просмотров

- анализ рынка молочных продуктов (выявление трендов, влияющих на поведение ключевых игроков);

-анализ конкурентов, (основные точки контакта, позиционирование,TOV, айдентика);

-анализ аудитории (выявление инсайтов, определение типа целевой аудитории);

-дизайн-аудит (анализ визуальной айдентики компании по следующим параметрам: соответствие требованиям рынка, восприятие аудиторией, актуальность, вариативность, возможность масштабирования, использование на существующих рекламно-коммуникационных носителях и в точках контакта.);

-анализ коммуникаций компании, в интернете в основных точках контакта (сайт, социальные сети,маркетплейсы, карты, сайты-отзовики, интернет-сми

реклама);

3 года назад
guest_16577882862936
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Руфат
 
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