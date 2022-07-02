Необходимо доработать сайт www.enyhealth.ru и настроить таргетинг на продажи.

Через 6 месяцев продукт должен продаваться на уровне рынка конкурентов. Желательно ведение общего маркетинга вплоть до выхода на сетевые (обувные, вещевые) рынки.

От команды требуется понимание отрасли, желание работать и на процент (в том числе). Чёткое видение плана действий и целей. Сделано уже много.

Продукт сертифицирован и есть в наличии. USP продукта в его антимикробности (отсутствие неприятного запаха, защита от бактерий и вирусов и т.п.). Качество продукта на уровне CrepProtect.

Требуются Дизайнеры, Вебдизайнеры, Маркетологи. Рынки сбыта - Таможенный Союз, согласно сертификации продукта.

Готовы выслушать ваши предложения и ваше видение.

С уважением

ENY-Mobility Team