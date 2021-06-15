Маркетолог для продвижения услуг создания 3D-туров / VR/AR продуктов

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Закрыт1 заявка533 просмотра

Здравствуйте!

В нашу команду требуется креативный маркетолог для разработки стратегии продвижения и организации продаж услуг по созданию и размещение в сервисах Яндекс.Карты и Google Street View высококачественных виртуальных 3D-туров в формате 360°.

Наши потенциальные клиенты - это гостиницы, базы отдыха, пансионаты, рестораны, кафе, ночные клубы, отели, музеи, СТО ... и т.д.

По сути, в настоящее время, качественное визуальное представление компании в сервисах Яндекса и Google необходимо всем, без исключения, коммерческим и общественным организациям, так же, как и обязательное наличие корпоративного сайта.

При наличии такого виртуального 3D-тура в карточке компании в сервисах Яндекс.Карты и Google Street View - поисковые системы присваивают дополнительные баллы карточке предприятия и повышают ее позицию в поисковой выдаче.

Тем самым, значительно увеличивая приток НОВЫХ КЛИЕНТОВ на сайт компании из картографических сервисов поисковых систем.

А сама возможность для потенциальных клиентов предварительно визуально оценить экстерьер и интерьер в формате 360°, весьма положительно влияет на принятие решения о выборе заведения для посещения.

Таким образом, присутствие высококачественного виртуального 3D-тура в карточках организации Яндекс и Google значительно повышает рейтинг такого предприятия в глазах как поисковых систем, так и самих потенциальных клиентов.

Причем, в отличие от других платных источников трафика - контекстной, баннерной, тизерной рекламы, финансовые затраты компаний на создание и размещение виртуального тура в Яндекс.Картах и Google Street View - разовые и не требуют абонентской платы.

Т.е., заказав создание и размещение виртуального тура, компания оплчивает услуги единоразово, а новых клиентов будет получать постоянно, пока существуют поисковые системы.

Достаточно будет периодически, при необходимости, если меняется интерьер заведения, частично обновлять туры в сервисах.

Дополнительно из наших возможностей еще несколько смежных направлений деятельности, таких как:

- создание и размещение рекламных иммерсивных видеороликов в формате 360°;

- создание обучающих продуктов для школьников, студентов, работников предприятий в формате VR/AR;

- и т.д.

"Сложность" работы маркетолога в данном случае заключается в том, что большинство руководителей предприятий еще не знают или не совсем понимают все преимущества и возможности использования данной технологии для продвижения и развития их бизнеса, примерно так же, как не понимали, в свое время, для чего им обязательно нужен сайт, если и так все идет более-менее хорошо.

Ведь даже в случае "если все и так идет хорошо", всегда можно сделать еще лучше - увеличить приток НОВЫХ клиентов, масштабировать предприятие, открыть новые филиалы компании в своем и других регионах ...

Задача маркетолога в нашей компании как раз и состоит в том, чтобы разработать стратегию продвижения 3D/VR/AR продуктов для развития бизнесов самых различных направлений.

Работы и возможностей для выхода на высокие постоянные доходы для маркетолога и менеджера по продажам в нашей компании очень много, т.к. ниша для деятельности относительно свободна, как в нашем регионе, так, по сути, и по России.

Причина в том, что сама по себе технология создания ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 3D/VR/AR ПРОДУКТОВ - технически очень сложная + требуется дорогостоящее профессиональное оборудование и специализированное ПО для обработки.

Нам удалось добиться высочайшего качества наших продуктов при минимальных затратах времени на съемку, обработку и размещение, благодаря уникальному, специально разработанному под данную задачу, программному комплексу для обработки исходных материалов, создания и размещения VR продуктов.

Подробности и примеры наших работ заинтересованным в сотрудничестве, по запросу.

Регион проживания - любой, работа - удаленно.

4 года назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Ким
 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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