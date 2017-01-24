Нужно совершить звонок в компанию по продаже квартир в ЖК Медведково . Максимально разобраться в вопросе покупке квартиры и представиться реальным покупателем, можно даже назначить встречу. Длительность звонка – минимум 3 минуты. Пользоваться лучше ненужными номерами!!! ...
Менеджер по продажам / Обзвон "теплых" заявок с сайта
СУТЬ РАБОТЫ
Есть поток входящих заявок: 10 – 30 в день. Нужно его регулярно обзванивать, вести диалог с потенциальными клиентами и доводить заинтересованных до оплаты.
Сфера очень интересная – продажа франшизы. При покупке нашей франшизы клиент сможет зарабатывать деньги, поэтому людям нужен такой продукт. Всей специфике продукта обучим, там нет ничего сложного. Продукт качественный, продавать не стыдно. Никакой холодный обзвон не требуется. Все заявки идут с сайта и люди уже заинтересованы в продукте.
Важный момент – эта работа требует серьёзной вовлеченности. Заявок будет много, поэтому надо работать с 10 утра и до 18-19 вечера 5 дней в неделю. Важно, чтобы навыки продаж действительно были хорошие, на это особенно будем обращать внимание при выборе кандидата!
ОПЛАТА
Работа полностью на результат. За 1 сделку ваше вознаграждение 15 000 – 20 000 рублей. Если будете делать больше 3 сделок, то получаете дополнительный бонус. По нашим предыдущим результатам 1 менеджер в месяц может делать в среднем 5 сделок и зарабатывать 100 000 – 120 000 рублей, с учётом бонуса.
Если у вас будет успешно получаться, то сотрудничество может стать долгим!
Вся работа ведется только по телефону, никаких встреч проводить не надо. Работать можно в комфортном режиме, из дома. Вся наша команда работает удаленно в нескольких странах. Город не очень важен, важно чтобы часовой пояс не сильно отличался от московского (максимум на 3 часа).
ТРЕБОВАНИЯ
- обязателен опыт в прямых продажах по телефону
- наличие гарнитуры (наушники и микрофон) для обзвона
- хороший и стабильный интернет
- грамотная речь
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ - ОТПРАВЬТЕ АУДИОЗАПИСИ 5 ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ, ГДЕ ВЫ ЧТО-ТО ПРОДАЁТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (ПРИВЕТСТВУЮТСЯ ЗАПИСИ ПРОДУКТОВ РАЗНОЙ ТЕМАТИКИ)
Заявки фрилансеров
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