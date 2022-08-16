Менеджер по продажам онлайн

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Закрыт2 заявки1167 просмотров

В интернет магазин после ,открытия нового филиала, ищем новых сотрудников. Можно без опыта работы в данной сфере. Работа удаленная без поездок в офис. Только для граждан РФ. ЗП раз в неделю. Для связи пишите нашему менеджеру в телег грам mac_viktoria

3 года назад
foxy151515
Инга 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марк
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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