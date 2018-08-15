Менеджер по продажам удаленно

Обязанности:

работа с заявками клиентов, полученные через сайт. Нe холодные звонки!

консультирование по продукту

обработка возражений и пример заказов от клиентов,

выполнение установленного плана продаж

грамотная русская речь, стрессоустойчивость;

доброжелательность

ответственность

коммуникабельность, умение расположить к себе клиентов

активная жизненная позиция

умение работать в команде

стремление к повышению эффективности и развития компании

уверенный пользователь ПК: офисные программы

умение вести деловую переписку по email

высокая самоорганизация

опыт работы в аналогичной должности приветствуется

график с 9:00 до 18:00 по МСК по рабочим дням

своевременные выплаты 1 раз в неделю на карту банка, Яндекс.Деньги или Webmoney

на карту банка, Яндекс.Деньги или Webmoney работу с продвинутой CRM-системой и IP-телефонией

премия по итогам, каждой неделе (не зависит от продаж)

(не зависит от продаж) процент с продаж

фиксированная часть оплаты

стабильную работу с сегодняшнего дня

Если Вас заинтересовала данная вакансия,с 9:00 по МСК, мы проведем онлайн-собеседование, проведем презентацию продукта и Вы начнете зарабатывать.

P.S. Многие с этого сайта уже работают у нас, могу дать ссылку на них, чтобы рассказали все о данной работе и поделились с вами опытом.