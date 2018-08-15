Менеджер по продажам удаленно

$1100
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт18 заявок480 просмотров

Обязанности:

  • работа с заявками клиентов, полученные через сайт. Нe холодные звонки!
  • консультирование по продукту
  • обработка возражений и пример заказов от клиентов,
  • выполнение установленного плана продаж
Требования:

  • грамотная русская речь, стрессоустойчивость;
  • доброжелательность
  • ответственность
  • коммуникабельность, умение расположить к себе клиентов
  • активная жизненная позиция
  • умение работать в команде
  • стремление к повышению эффективности и развития компании
  • уверенный пользователь ПК: офисные программы
  • умение вести деловую переписку по email
  • высокая самоорганизация
  • опыт работы в аналогичной должности приветствуется
  • график с 9:00 до 18:00 по МСК по рабочим дням
Вы получите:

  • своевременные выплаты 1 раз в неделю на карту банка, Яндекс.Деньги или Webmoney
  • работу с продвинутой CRM-системой и IP-телефонией
  • премия по итогам, каждой неделе (не зависит от продаж)
  • процент с продаж
  • фиксированная часть оплаты
  • стабильную работу с сегодняшнего дня
Если Вас заинтересовала данная вакансия, прошу связаться со мной +7 903 521 53 23 (WhatsApp, Telegram) с 9:00 по МСК, мы проведем онлайн-собеседование, проведем презентацию продукта и Вы начнете зарабатывать.

P.S. Многие с этого сайта уже работают у нас, могу дать ссылку на них, чтобы рассказали все о данной работе и поделились с вами опытом.

7 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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