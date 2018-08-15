Необходимо обзвонить потенциальных клиентов по базе данных (около 600 контактов) Английский язык. Цель - донести информацию о предлагаемом продукте, выход на ЛПР (контакты ЛПР, разговор с ЛПР). Всем контактам уже отправлялись информационные письма ...
Менеджер по продажам удаленно
Обязанности:
- работа с заявками клиентов, полученные через сайт. Нe холодные звонки!
- консультирование по продукту
- обработка возражений и пример заказов от клиентов,
- выполнение установленного плана продаж
- грамотная русская речь, стрессоустойчивость;
- доброжелательность
- ответственность
- коммуникабельность, умение расположить к себе клиентов
- активная жизненная позиция
- умение работать в команде
- стремление к повышению эффективности и развития компании
- уверенный пользователь ПК: офисные программы
- умение вести деловую переписку по email
- высокая самоорганизация
- опыт работы в аналогичной должности приветствуется
- график с 9:00 до 18:00 по МСК по рабочим дням
- своевременные выплаты 1 раз в неделю на карту банка, Яндекс.Деньги или Webmoney
- работу с продвинутой CRM-системой и IP-телефонией
- премия по итогам, каждой неделе (не зависит от продаж)
- процент с продаж
- фиксированная часть оплаты
- стабильную работу с сегодняшнего дня
P.S. Многие с этого сайта уже работают у нас, могу дать ссылку на них, чтобы рассказали все о данной работе и поделились с вами опытом.
Заявки фрилансеров
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