Менеджер з продажу

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт8 заявок846 просмотров

Менеджер з продажу

У зв'язку з кар'єрним зростанням команди та розвитком нових напрямків наше агентство шукає цілеспрямованого співробітника для віддаленої роботи (в онлайн-чатах).

Вимоги:

⁃ наявність ПК (планшет, телефон не підходить)

⁃ стабільний інтернет

- Прагнення до розвитку та високого доходу

- гарна швидкість друку

Умови, які ми надамо:

Місія нашого агентства - турбота про клієнтів та співробітників. З вами буде працювати наставник (керівник), а також психолог, до якого ви можете звернутися як з робочих, так і особистих питань.

-Можливість віддаленої роботи

-навчання від кращих майстрів ринку

-Підтримка та увага керівництва 24\7.

Як формується твій дохід?

гнучкий % з продажу ( чим більше продажів- тим більше %)

+ регулярні бонуси/премії найкращим співробітникам

Скільки ти зароблятимеш?

* Джуни (стажування) до $750

* Мідли $750 - $1500

* Сеньйори ВІД $1500

Кар'єрне зростання є?

- Так. Покажи результат і тебе точно помітять і запросять до менеджменту спочатку середній, потім у топ.

Графік роботи:

З 5.00 до 14.00 понеділок-субота (з урахуванням перерв)

Неділя вихідний.

Вік віком від 18 років.

Увага! відбір у 2 етапи!

1-Знайомство в телеграмі (докладне обговорення умов та питань можливість дізнатися вам-про компанію нам-про вас)

2-Співбесіда

Детальніше - Telegram @enterprise_hr

3 года назад
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