Требуется специалист с опытом работы на зарубежных аукционах и маркетплейсах для организации продаж кастомизированной одежды и обуви. Участие в долгосрочном сотрудничестве приветствуется. Ищем профессионала, способного эффективно генерировать лиды и управлять продажами.
Менеджер з продажу
Менеджер з продажу
У зв'язку з кар'єрним зростанням команди та розвитком нових напрямків наше агентство шукає цілеспрямованого співробітника для віддаленої роботи (в онлайн-чатах).
Вимоги:
⁃ наявність ПК (планшет, телефон не підходить)
⁃ стабільний інтернет
- Прагнення до розвитку та високого доходу
- гарна швидкість друку
Умови, які ми надамо:
Місія нашого агентства - турбота про клієнтів та співробітників. З вами буде працювати наставник (керівник), а також психолог, до якого ви можете звернутися як з робочих, так і особистих питань.
-Можливість віддаленої роботи
-навчання від кращих майстрів ринку
-Підтримка та увага керівництва 24\7.
Як формується твій дохід?
гнучкий % з продажу ( чим більше продажів- тим більше %)
+ регулярні бонуси/премії найкращим співробітникам
Скільки ти зароблятимеш?
* Джуни (стажування) до $750
* Мідли $750 - $1500
* Сеньйори ВІД $1500
Кар'єрне зростання є?
- Так. Покажи результат і тебе точно помітять і запросять до менеджменту спочатку середній, потім у топ.
Графік роботи:
З 5.00 до 14.00 понеділок-субота (з урахуванням перерв)
Неділя вихідний.
Вік віком від 18 років.
Увага! відбір у 2 етапи!
1-Знайомство в телеграмі (докладне обговорення умов та питань можливість дізнатися вам-про компанію нам-про вас)
2-Співбесіда
Детальніше - Telegram @enterprise_hr
Заявки фрилансеров
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