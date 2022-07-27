Требуются заявки на услуги по открытию банковских счетов для граждан России в Узбекистане. Интересует прогноз стоимости заявки или работа по системе оплаты за заявки. Все каналы приведения клиентов приемлемы. Ответы принимаются в формате: 'Примерная стоимость заявки' или 'Готов работать с оплатой за заявки'.
Менеджер з продажу зі знанням італійської мови
Привіт!
Мене звати Юліан Оглоб’як, я маркетолог та керівник Nails Secrets Academy.
Ми з сестрою запустили онлайн-курси по манікюру на ринок Італії. Проект народився під час першої хвилі коронавірусу — всі в Італії сиділи вдома та навчання онлайн почало стрімко зростати.
Анджеліка Оглоб’як працює в елітному салоні краси в Італії, тому ми зробили дуже корисний курс для жінок, які працюють в б’юті сфері та хочуть підняти свою кваліфікацію і більше заробляти.
Шукаємо менеджера з продажу, який вільно спілкується італійською на роботу у Львові в офісі або віддалено з будь-якої точки світу.
Вам потрібно буде:
- спілкуватися по телефону та переписуватися з клієнтами, які зацікавлені в навчанні;
- дізнаватися їхні потреби та розказувати, як їм може бути корисне навчання в нас;
- допомагати клієнтам з оплатою;
- нагадувати про платежі.
У вас буде можливість пройти курси по продажах та навчитися навіть з нуля цієї професії, якщо у вас є хороші завдатки до комунікації з людьми.
Графік роботи з 10.00 до 19.00 для початку, а потім він може коригуватися.
Заробітна плата для початку 10 000 грн + відсотки з продажу курсів.
Пройдіть опитування, щоб потрапити на співбесіду:
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