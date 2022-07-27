Привіт!

Мене звати Юліан Оглоб’як, я маркетолог та керівник Nails Secrets Academy.

Ми з сестрою запустили онлайн-курси по манікюру на ринок Італії. Проект народився під час першої хвилі коронавірусу — всі в Італії сиділи вдома та навчання онлайн почало стрімко зростати.

Анджеліка Оглоб’як працює в елітному салоні краси в Італії, тому ми зробили дуже корисний курс для жінок, які працюють в б’юті сфері та хочуть підняти свою кваліфікацію і більше заробляти.

Шукаємо менеджера з продажу, який вільно спілкується італійською на роботу у Львові в офісі або віддалено з будь-якої точки світу.

Вам потрібно буде:

спілкуватися по телефону та переписуватися з клієнтами, які зацікавлені в навчанні;

дізнаватися їхні потреби та розказувати, як їм може бути корисне навчання в нас;

допомагати клієнтам з оплатою;

нагадувати про платежі.

Робота з клієнтами ведеться в AmoCRM.

У вас буде можливість пройти курси по продажах та навчитися навіть з нуля цієї професії, якщо у вас є хороші завдатки до комунікації з людьми.

Графік роботи з 10.00 до 19.00 для початку, а потім він може коригуватися.

Заробітна плата для початку 10 000 грн + відсотки з продажу курсів.

Пройдіть опитування, щоб потрапити на співбесіду:

https://forms.gle/iZpdHfManLL2XGHi6