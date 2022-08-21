Шукаємо менеджера з продажу для віддаленої роботи в онлайн-чатах. Вимоги: наявність ПК, стабільний інтернет, висока швидкість друку. Пропонуємо гнучкий % з продажу, регулярні бонуси, навчання від кращих спеціалістів та підтримку керівництва. Можливість кар'єрного зростання для результативних співробітників. Графік: понеділок-субота з 5.00 до 14.00.
Набор базы объектов недвижимости
Нужно обзвонить собственников объектов недвижимости , и убедить в сотрудничестве с Агентством недвижимости . За каждое согласие готов платить 500 руб . Объекты в Санкт Петербурге. Инструкции передам .
Заявки фрилансеров
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