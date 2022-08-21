Необходимо создать табличку в Excel для учета рекламных расходов интернет-магазина. Таблица должна включать данные по Facebook, Instagram и Google Ads, с показателями эффективности для каждой кампании. Сводная таблица должна показывать итоги по трафику, расходам, звонкам, заказам и прибыли за месяц.