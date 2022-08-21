Набор базы объектов недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрытнет заявок168 просмотров

Нужно обзвонить собственников объектов недвижимости , и убедить в сотрудничестве с Агентством недвижимости . За каждое согласие готов платить 500 руб . Объекты в Санкт Петербурге. Инструкции передам .

3 года назад
guest_16629246437113
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Менеджер з продажу

    $1000

    Шукаємо менеджера з продажу для віддаленої роботи в онлайн-чатах. Вимоги: наявність ПК, стабільний інтернет, висока швидкість друку. Пропонуємо гнучкий % з продажу, регулярні бонуси, навчання від кращих спеціалістів та підтримку керівництва. Можливість кар'єрного зростання для результативних співробітників. Графік: понеділок-субота з 5.00 до 14.00.

    Продажи и лиды8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать табличку у EXCEL

    Необходимо создать табличку в Excel для учета рекламных расходов интернет-магазина. Таблица должна включать данные по Facebook, Instagram и Google Ads, с показателями эффективности для каждой кампании. Сводная таблица должна показывать итоги по трафику, расходам, звонкам, заказам и прибыли за месяц.

    Google Ads
    Продажи и лиды7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продажи кастомизированной одежды и обуви

    Требуется специалист с опытом работы на зарубежных аукционах и маркетплейсах для организации продаж кастомизированной одежды и обуви. Участие в долгосрочном сотрудничестве приветствуется. Ищем профессионала, способного эффективно генерировать лиды и управлять продажами.

    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется менеджер по продажам для генерации 30 заявок

    Требуется менеджер по продажам для генерации 30 заявок через лидогенерацию, контекстную рекламу и интернет-маркетинг. Обязательное условие - наличие собственных фриланс-аккаунтов. В предложении необходимо указать опыт работы.

    Продажи и лидынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Консультация по амазону

    Предоставьте консультацию по всему процессу продаж на Амазоне, начиная с регистрации аккаунта и заканчивая стратегиями для достижения первых продаж. Ожидается подробное объяснение ключевых этапов и советов по оптимизации процесса.

    Продажи и лиды2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно продать 5 чат ботов

    Ищем фрилансеров для продажи 5 различных чат ботов. Средний чек составляет 587 $. Готовы выделять 10% с каждой продажи, с возможностью повышения процента при большом количестве продаж. Гипотеза продажи и необходимые материалы будут предоставлены.

    Продажи и лиды2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание бота тг

    $9

    Требуется разработка личного бота для Telegram, который будет использоваться для продаж товаров. Необходимы функции админки, возможности рассылки и управления всеми процессами. Возможна работа с сервером для улучшения функциональности бота.

    Продажи и лиды1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Менеджер по продажам онлайн

    Ищем менеджера по продажам для интернет-магазина после открытия нового филиала. Работа удаленная, возможен без опыта. Заработная плата выплачивается раз в неделю. Участие только для граждан РФ.

    Продажи и лиды2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать 3-4 скрипта в HyperScript

    Требуется разработать 3-4 скрипта в HyperScript, используя тексты, предоставленные в Гугл Таблицах. Скрипты должны быть направлены на продажи и генерацию лидов.

    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    3 года назад