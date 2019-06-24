Задача: 1. Найти в интернете контакты компаний (список предоставим) 2. Выяснить, кто занимается закупкой 3. Рассказать о нашей компании 4. Узнать что и в каком количестве закупают 5. Взять номер телефона и адрес е-майл ...
Найти 4 точки
согласием арендодателей под установку вендинговой кофе
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