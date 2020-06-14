Добрый день. Нужен профессионал или команда для создания воронки продаж на нашем сайте (направлении строительства и ремонта) по одной из услуг. Рассматриваются предложения с портфолио в этом направлении с Украины. Хорошего дня!
Найти покупателей в г. Санкт-Петербург
Найти покупателей в г. Санкт-Петербург
Модель Skidding Stunt Car 34 см с управлением жестами – детская машинка перевертыш на радиоуправлении
Производитель ShengGuang. UD 2196A,
Цена: 3100 рублей
Товар качественный.
Оплата от клиента при получении наличными или сбербанк онлайн (никаких предоплат)
Оплата Вам сразу после продажи
Ваш доход при продаже 200 рублей с 1 единицы
Продажи исключительно по г. Санкт-Петербург
Самовывоз/доставка
Вам необходимо находить клиентов (номер телефона и/или адрес, желание приобрести) – клиент оплачивает исключительно после доставки.
Всё остальное: звонок клиенту, консультирование, доставка, продажа, перевод средств – осуществляем мы
Работа удалённая.
Машинки ограничены в количестве. В наличии.
Интервал пополнения 5 дней.
Платим за результат
В наличии цвет: красные, зеленые (синих пока нет)
Прежде чем начинать, просьба написать мне.
Наши преимущества – это бесплатная и быстрая доставка в день обращения – по городу, качественная продукция, цена немного ниже среднерыночной.
Принимаем Ваши продажи как на один раз, так и на длительной основе. Возможен рост Вашего дохода уже со следующей недели
Заявки фрилансеров
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