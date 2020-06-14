Найти покупателей в г. Санкт-Петербург 

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Модель Skidding Stunt Car 34 см с управлением жестами – детская машинка перевертыш на радиоуправлении

Производитель ShengGuang. UD 2196A,

Цена: 3100 рублей

Товар качественный.

Оплата от клиента при получении наличными или сбербанк онлайн (никаких предоплат)

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Ваш доход при продаже 200 рублей с 1 единицы

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Самовывоз/доставка

Вам необходимо находить клиентов (номер телефона и/или адрес, желание приобрести) – клиент оплачивает исключительно после доставки.

Всё остальное: звонок клиенту, консультирование, доставка, продажа, перевод средств – осуществляем мы

Работа удалённая.

Машинки ограничены в количестве. В наличии.

Интервал пополнения 5 дней.

Платим за результат

В наличии цвет: красные, зеленые (синих пока нет)

Прежде чем начинать, просьба написать мне.

Наши преимущества – это бесплатная и быстрая доставка в день обращения – по городу, качественная продукция, цена немного ниже среднерыночной.

Принимаем Ваши продажи как на один раз, так и на длительной основе. Возможен рост Вашего дохода уже со следующей недели