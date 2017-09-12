Необхдимо обзвонить базу контактов на 270 минут. Все предоставляю. CRM – систему, SIP-телефонию.
Найти покупателя на сантехнику
После ликвидации отдела сантехники продаю товар, его цена ниже оптовой на 40%, поэтому магазинам будет выгодно его приобрести, вышлю прайс, Ваш заработок 37300руб.
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