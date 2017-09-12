Найти покупателя на сантехнику

Подготовит отчёт по приобретении недвижимости в Турции с гражданами России по следующим параметрам 1.Статистика период с 2015-по 2017(включительно до июня). 2.Ценовой диапазон ,территориальный предпочтение.3.Сопровождения как осуществлялось.4. актуальные проблемы и их решения.5 как они хотели видит ресурс, который, по ихному мнению максимально облегчил бы ...