Есть работа по поиску поставщика информации в интернете (карт PSN, Xbox, iTunes) по заданным параметрам. Потребуется английский язык или возможность общаться через переводчик Google, например. Вознаграждение $200 через электронные способы оплаты за поставщика, которого у нас нет и который соответствует требованиям.

По всем подробностям отвечу.