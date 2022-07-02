Нужен специалист для продвижения сервиса спортивных трансляций в Европе. Задача заключается в поиске клиентов для подписки на трансляции через телеграм-канал. Предоставляется 20% вознаграждение от платежей клиента на протяжении всего срока его подписки. Знание английского обязательно. Работа включает привлечение клиентов и их поддержку.
Найти поставщика
Есть работа по поиску поставщика информации в интернете (карт PSN, Xbox, iTunes) по заданным параметрам. Потребуется английский язык или возможность общаться через переводчик Google, например. Вознаграждение $200 через электронные способы оплаты за поставщика, которого у нас нет и который соответствует требованиям.
По всем подробностям отвечу.
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