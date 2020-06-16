Найти солидных представителей сельского хозяйства

Нужен человек, который имел (или имеет) опыт работы с крупными представителями сельского хозяйства. В первую очередь - животноводами. Вы должны также быть в состоянии договориться с ними о встрече.

Предмет работы очень специфичен, потому это может быть как разовая работа, так и долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодных условиях.