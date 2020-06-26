Нужна девушка с приятным голосом и опытом в телефонных продажах. Оплатаставка - за время, проведенное в разговорах (предложите свой тариф)бонус - от продаж (предложу я) Что нужно делатьзвонить теплым клиентам по оставленным заявкам ...
Настройка CRM и составление скриптов продаж для онлайн школы
Для запуска онлайн школы английского языка (6 июля) необходим специалист, который поможет настроить AmoCRM и составить скрипты для продаж 5 курсов.
Желателен опыт в копирайтинге и продажах.
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