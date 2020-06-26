Настройка CRM и составление скриптов продаж для онлайн школы

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Закрыт4 заявки512 просмотров

Для запуска онлайн школы английского языка (6 июля) необходим специалист, который поможет настроить AmoCRM и составить скрипты для продаж 5 курсов.

Желателен опыт в копирайтинге и продажах.

AmoCRM
5 лет назад
OlegKirsanov
Олег 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
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Илья
 
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Никита
 
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5 отзывов
5 лет назад

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