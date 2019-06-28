Настройка и интеграция amoCRM

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Закрыт1 заявка197 просмотров

Полная настройка амосрм и внедрение для небольшого инет магазина. Интеграция с телефонией, автоматизация сбора заявок, подключение месседжеров, Интегрируйте сайта с CRM, Интеграция с мойсклад, смс- и email-рассылок, интеграция с системами аналитики, настройка воронок продаж и статуса сделок. Жду предложений с ценами.

AmoCRM
6 лет назад
hmb
43 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров