Настройка сквозной аналитики

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Закрыт1 заявка416 просмотров

Здравствуйте.

Работаю в Битрикс24, Колтач. Необходима настройка сквозной аналитики, отображение источников в Б24 (видимо через UTM-метки), сбор всех чатов в Б24, ведение диалога клиентом в любом мессенджере через чат в Б24.

4 года назад
akhmetov-dr
Дамир 
47 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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