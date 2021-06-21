Настройка таргета (ниша: маркетинг)

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Закрыт5 заявок413 просмотров

Вакансия таргетолога с опытом в нише маркетинга и раскрутки блогов в Инстаграм  

Ищем ответственного и инициативного человека на постоянное сотрудничество в команду.  

Основные задачи:  

- Помощь с созданием креатива  

- Запуск таргета с целью: подписка на блог  

Что важно:  

- Базовое понимание ниши  

- Соблюдение дедлайнов и отчетность  

- Наличие кейсов в нашей нише  

- Умение работать в команде  

График работы: на ваше усмотрение, главное все делать качественно и вовремя  

От нас:  

- Интересные проекты  

- Достойная и своевременная оплата  

- Понятные задачи  

Прикрепляйте пожалуйста портфолио + желаемую оплату

4 года назад
kdbnna
Ксени 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
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