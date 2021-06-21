Глобальная цель - оценить заинтересованность потенциальных клиентов в продукте.Есть 200 номеров и примерный скрипт звонкаОт вас записи всех звонков + список номеров с пометкой - заинтересованный / не заинтересованный / нет ответа
Настройка таргета (ниша: маркетинг)
Вакансия таргетолога с опытом в нише маркетинга и раскрутки блогов в Инстаграм
Ищем ответственного и инициативного человека на постоянное сотрудничество в команду.
Основные задачи:
- Помощь с созданием креатива
- Запуск таргета с целью: подписка на блог
Что важно:
- Базовое понимание ниши
- Соблюдение дедлайнов и отчетность
- Наличие кейсов в нашей нише
- Умение работать в команде
График работы: на ваше усмотрение, главное все делать качественно и вовремя
От нас:
- Интересные проекты
- Достойная и своевременная оплата
- Понятные задачи
Прикрепляйте пожалуйста портфолио + желаемую оплату
Заявки фрилансеров
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