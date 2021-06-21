Настройка таргета (ниша: маркетинг)

Добрый день, нам поступило очень много заявок в Whatsapp и Telegram от клиентов, всем им необходимо ответить согласно заготовленному шаблону(предоставим), так же клиенты могут задавать дополнительные вопросы, нужно отвечать согласно предоставленной инструкции, прошу откликаться людей ...